VALENCIA ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini ha parlato a 'Sky' alla vigilia di Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani a porte chiuse. Il tecnico bergamasco ha affermato: "Qui a Valencia c'è una sensazione molto diversa rispetto a Bergamo, si vive in maniera molto tranquilla rispetto a come vivevamo noi tre settimane fa. Noi la viviamo in modo diverso, è un percorso che stiamo facendo da settimane e la viviamo con un'altra attenzione e un'altra preoccupazione. Tutto il calcio, i calciatori vivono questa situazione con grande preoccupazione. Giocare a porte chiuse non piace a nessuno, ma ci sono da fare valutazioni dal punto di vista della salute ma anche del sociale: partite come ieri pensavamo potessero essere utile anche per chi è costretto in casa.

GIOCARE PER PRIMO - "Siamo concentrati su questa qualificazione: dopo il risultato di andata c'è fiducia, passare il turno sarebbe un traguardo storico. Chiaro che questa situazione ha tolto qualche occasione a noi, vincere in uno stadio pieno avrebbe dato più valore alla nostra qualificazione. Siamo concentrati esclusivamente sul risultato, non abbiamo ancora pensato a quel che succederà dopo. Pensiamo e speriamo di passare il turno".

ATTEGGIAMENTO - "La nostra intenzione è giocare una partita senza farsi condizionare dal risultato dell'andata. Il Valencia è una squadra molto pericolosa, lo abbiamo visto all'andata: l'intenzione è di affrontare l'avversario per come lo conosciamo. Vogliamo fare la nostra partita".

ZAPATA TITOLARE - "E' l'unica incertezza: dipenderà anche dalle loro scelte, non sappiamo ancora come sostituiranno il difensore centrale. E' l'unico dubbio che abbiamo".

QUARTI DI FINALE - "Siamo consapevoli che sarebbe il miglior risultato della storia dell'Atalanta ma dobbiamo isolarci dal contesto. Non è giusto pensare solo al calcio, ma siamo tutti fiduciosi che la vita prima o poi riprenderà: ci sarà una grande reazione".