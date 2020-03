MILAN YONGHONG LI BOBAN/ Con un tweet sul suo account ufficiale, Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha parlato dell'addio di Zvonimir Boban dal ruolo di dirigente della società rossonera: "Scioccato, ma non sorpreso. Triste vedere Boban che vada via. Fece meraviglie nel 1994 quando aiutò il Milan a vincere la Champions League.

Gli auguro ogni successo in futuro". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, Mirabelli stronca Boban: "Servono competenze"