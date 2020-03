INTER DI CANIO LUKAKU JUVENTUS/ Una serata non proprio esaltante quella di ieri per l'Inter di Antonio Conte che, nel vuoto dell'Allianz Stadium, è stata sconfitta per 2 a 0 dalla Juventus di Maurizio Sarri.

Protagonista in negativo sicuramente Romelu, centravanti della Beneamata, bersagliato dalle critiche, come nel caso di Paolo che non ha esitato a commentare la prestazione incolore dell'ex giocatore del Manchester United . Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Ai microfoni di 'Sky Sport', Di Canio è tornato sulle parole di ieri rincarando la dose: "Voi siete rimasti sorpresi della sua partita contro la Juventus, io no. Continuerà ad andare a segno contro le medio-piccole, ma non si vedrà nei big match".