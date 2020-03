SASSUOLO BRESCIA CARNEVALI / Si gioca, quasi sicuramente per l'ultima volta almeno fino ad aprile: Sassuolo-Brescia chiuderà la 26a giornata di Seie A e potrebbe essere la gara dell'arrivederci al massimo campionato dopo lo stop a tutte le competizioni sportive deciso dal Coni per l'emergenza coronavirus.

Nel pre-gara a 'Sky' ha parlato l'amministratore delegato del Coni Giovanni Carnevali: "E' una situazione particolare, è un qualcosa di incredibile. Al di là dello stadio vuoto o pieno, giocare una parttia di calcio non è il massimo. Serve una riflessione, capire ciò che si vuole fare in un momento in cui il calcio deve essere meno importante. Ci aspettiamo un po' di chiarezza: in questi giorni c'è stata molta confusione, partendo dal decreto che ci ha chiesto di giocare a porte chiuse per poi di fermare tutto. Chi gestisce deve fare riflessioni importanti, salvaguardando la sicurezza di tutti: è un sistema che va salvaguardato sotto tutti gli aspetti. In questi giorni l'aspetto sportivo viene meno: si sta pensando a tutto tranne che al calcio. E' difficile giocare in queste condizioni, le possibilità di riuscire a dare spettacolo è veramente poca".