CALCIOMERCATO EVERTON NAPOLI ANCELOTTI / Allan è pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione. La sua avventura con la maglia azzurra è ormai davvero ai titoli di coda ma De Laurentiis non incasserà di certo i 100 milioni di euro richiesti al Psg solo un anno fa. Il calciatore con Gattuso ha perso il posto da titolare e il suo prezzo, in un anno non facile, è certamente calato. A giugno può partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

In Italia ci sta pensando l'ma attenzione al possibile rilancio proprio del Psg.

La squadra che potrebbe presto farsi sotto con decisione è l'Everton: dalla Spagna, con 'Mundo Deportivo', arrivano conferme, con Ancelotti intenzionato a riabbracciare il centrocampista brasiliano.

