CALCIOMERCATO INTER TRONCHETTI PROVERA MESSI / Il Barcellona nel caos potrebbe spingere Lionel Messi lontano dai blaugrana: per la prima volta non sembra soltanto una utopia l'addio dell'argentino al club catalano. Nulla di già deciso, anzi a dire il vero per la 'Pulce' la sensazione è che la permanenza sia quasi scontata.

Ma è quel quasi che fa sperare chi da anni insegue il 'sogno' Messi: qualcuno come l'Inter e l'amministratore delegato della Pirelli, sponsor del club nerazzurro, Marcoche non esita ad ammettere che il 10 blaugrana sia da tempo in cima alla lista dei desideri irrealizzabili o quasi della società interista. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi insieme | Clamorosa conferma!

Lo conferma lo stesso Tronchetti Provera parlando a 'Gr Parlamento': "Messi è un sogno che coviamo da più di dieci anni, magari è il momento buono". Parole che lasciano sognare i tifosi dell'Inter proprio quando la squadra di Conte ha visto allontanarsi la speranza Scudetto con la sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus. Un sogno forse un po' meno impossibile visto il momento storico vissuto dal Barcellona ma sempre, al momento, un sogno.