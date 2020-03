INTER CHONG MANCHESTER UNITED / Niente Inter per Tahith Chong: il giovane talento olandese del Manchester United resterà con i 'Red Devils'. Sfuma quindi il trasferimento del 20enne centrocampista in scadenza di contratto con il club inglese: dopo l'interesse della Juventus, sembrava che l'Inter fosse vicina a chiudere l'accordo.

Invece alla fine è arrivata l'offerta giusta da parte proprio del Manchester United che ha convinto con il giusto progetto il calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

A confermarlo è l'agente Erkan Alkan in alcune dichiarazioni riportate dal 'Mirror': "C'era molto interesse, abbiamo parlato con grandi club ma il Manchester United ha presentato un buon progetto. Thahit vuole restare con il club che lo ha portato in Inghilterra dai Paesi Bassi". Le parole che confermano la permanenza di Chong al Manchester United anche se ancora non si conoscono i dettagli dell'offerta che ha convinto il 20enne a dire sì alla permanenza in Inghilterra.