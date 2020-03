EMERGENZA CORONAVIRUS AIC / Dopo le parole di Damiano Tommasi, arrivano anche quelle del vicepresidente dell'AIC.

Umberto, intervenuto ai microfono di 'Radio Punto Nuovo', ha ribadito la volontà di fermarsi per via dell'emergenza: "Tutto il sistema deve rivalutare se il calcio può andare avanti o meno - ammette - Per noi, non si può: non ci sono le condizioni per tutelare i nostri associati. I calciatori non sciopereranno o prenderanno iniziative all'infuori del sistema. Abbiamo però bisogno di garanzie per quanto riguarda gli spostamenti e le trasferte tra zone rosse e zone sicure".