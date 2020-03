CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER BORUSSIA INTER / E' sfida aperta per Thomas Meunier, terzino del Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto a fine stagione: il belga piace da tempo alla Juventus ed è stato accostato anche all'Inter.

Non solo le italiane però su di lui: oltre al Bayer Monaco, anche ilha messo gli occhi su di lui e, secondo quanto riferisce 'Sport1', sarebbe in trattative avanzate con il calciatore. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Meunier: svolta dal Belgio

Ventotto anni, Meunier avrebbe ricevuto anche una offerta dalla società nerazzurra, ritenuta però dal suo entourage non soddisfacente. Secondo quanto dichiarato da uno dei suoi agenti, Peter Verplancke, sono diverse le offerte pervenute per il terzino belga dai migliori club europei e nelle prossime settimane arriverà il momento della decisione. In stagione Meunier ha disputato 27 partite in totale con un gol in Champions League: arrivato al Psg nel 2016 proveniente dal Bruges, ora è destinato a lasciare il club parigino. Battaglia aperta per lui con anche Juventus e Inter in corsa.