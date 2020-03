EMERGENZA CORONAVIRUS LIGUE 1 / Massimo mille persone o porte chiuse: anche la Francia prende provvedimenti per l'emergenza coronavirus: il Ministro dello Sport Roxana Maracineanu in conferenza stampa ha spiegato le decisioni del Governo transalpino e invitato le federazioni ad adeguarsi. "Siamo in un contesto eccezionale - le sue parole in conferenza - e il mondo dello sport deve partecipare allo sforzo collettivo.

Gli organizzatori dovranno adeguarsi alle nuove regole limitando la partecipazione a mille persone o preferendo le porte chiuse quando ciò è possibile". Le ultimissime sulla Ligue 1: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, Malagò chiama le federazioni: riunione straordinaria

Nessuna sospensione in arrivo per la Ligue 1, almeno per il momento, considerando che la stessa Maracineanu si dice favorevole alla "continuità sportiva", annunciando che nei prossimi giorni si continuerà a "discutere delle condizioni operative per l'attuazione di questa misura e dei suoi effetti concreti". "Lavoriamo quotidianamente con gli organizzatori per trovare metodi di compensazione per gli spettatori che hanno acquistato già i loro biglietti. Ho chiesto a tutti di indicare l'impatto di queste decisioni sul loro modello economico". Le indicazioni di disputare gli eventi sportivi, e quindi la Ligue 1, a porte chiuse è fino al 15 aprile.