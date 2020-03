VALENCIA ATALANTA CORONAVIRUS / In attesa di capire quel che sarà del campionato di Serie A, domani torna la Champions League e anche la competizione internazionale dovrà fare i conti con l'emergenza coronavirus.

Alle 21 è in programma, una partita che sarà disputata a porte chiuse: non si tratta però dell'unica restrizione con la Uefa che ha deciso di blindare ulteriormente il match.

La Federcalcio europea, infatti, ha deciso di annullare tutte le tradizionali conferenze della vigilia: Celades e Gasperini quindi non parleranno prima del match e non terranno neanche la rituale conferenza post partita. Ma non è tutto: niente porte aperte per le rifiniture, anche queste si svolgeranno a porte chiuse, come il match. Un protocollo rigido attuato per evitare rischi connessi al propagarsi del Covid-19.

Il propagarsi del contagio mette in dubbio il proseguo della stagione almeno in Italia: oggi prevista una riunione al Coni con tutte le Federazioni convocate da Malagò, mentre domani è in programma il Consiglio della Figc che potrebbe sospendere la Serie A