Napoli, Maksimovic rischia lo stiramento: le ultime di Cm.it

NAPOLI MAKSIMOVIC INFORTUNIO / Il Napoli, dopo un weekend di riposo, oggi pomeriggio torna ad allenarsi. Nella partitella in famiglia di venerdì si sono fermati Insigne, Demme e Maksimovic. Per il centrocampista tedesco si è trattata di una contusione al ginocchio, per Insigne e Maksimovic, invece, di risentimenti muscolari. Per l’ex Lipsia e il capitano azzurro oggi pomeriggio alla ripresa non dovrebbero esserci problemi, su Maksimovic, invece, ritorna la paura di uno stop per motivi muscolari.

Il difensore serbo è rientrato in campo il 9 febbraio scorso contro il Lecce dopo due mesi di stop per uno stiramento al retto femorale destro, prima della sosta forzata a causa dell’emergenza coronavirus aveva collezionato cinque gare consecutive in maglia azzurra andando vicino al record di sei partite che avrebbe celebrato nella semifinale di ritorno dicontro l’Inter che era in programma giovedì scorso. Oggi pomeriggio saranno valutate le condizioni di Maksimovic, il Napoli dovrebbe scendere in campo venerdì a Verona se domani non si sceglierà lo stop ai campionati ma l’attenzione è forte soprattutto sulla gara di Barcellona in programma tra nove giorni.è vicino al pieno recupero, si sta allenando in gruppo per quasi l’intera seduta e in questa settimana la sua condizione potrebbe migliorare ancora. Toccherà avalutare tutte le situazioni, nell’emergenza in passato si è scelto d’adattareal centro della difesa conschierato a destra.