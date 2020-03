Classifica senza VAR | Juve in fuga: +6 sulla Lazio e +11 sull'Inter

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del match tra Sassuolo e Brescia di oggi, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nei recuperi della 26esima giornata di campionato, ci sono stati alcuni casi che hanno costretto i direttori di gara a valutare gli episodi in prima persona nel monitor a bordocampo. Nel derby emiliano Pairetto resta della sua opinione anche dopo l'On Field Review: Valoti non commette fallo di mano e l'intervento su di lui di Bruno Alves porta al rigore per la Spal contro il Parma.

Cambia due volte idea invecenella sfida tra Sampdoria e Verona: prima concede il penalty ai blucerchiati per la gomitata disu Ekdal, poi trasforma il cartellino da rosso a giallo per il fallo di

Serie A, recuperi 26esima giornata: risultati e classifica senza Var

Parma-Spal 0-1

Milan-Genoa 1-2

Sampdoria-Verona 1-1

Udinese-Fiorentina 0-0

Juventus-Inter 2-0

Sassuolo-Brescia oggi

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 63, Lazio 62, Inter* 54, Atalanta* 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona* 35, Parma* 35, Bologna 34, Cagliari* 32, Fiorentina 30, Sassuolo** 29, Udinese 28, Torino* 27, Sampdoria* 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia* 16.

* Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 63, Lazio 57, Inter* 52, Roma 49, Atalanta* 46, Napoli 41, Milan 40, Bologna 36, Parma* 35, Verona* 35, Udinese 35, Lecce 30, Torino* 29, Sassuolo** 29, Cagliari* 28, Fiorentina 25, Genoa 25, Sampdoria* 21, Spal 17, Brescia* 16.

