Televisione, rincari e rinvii per il coronavirus: NOW TV nel mirino

TV RINCARI NOW TV / Gare a porte chiuse per l'emergenza causata dal coronavirus, con la Serie A che ha giocato a porte chiuse ieri i recuperi della 26a giornata. A vuoto sono andate le richieste di trasmettere in chiaro alcuni incontri, in particolare il big match Juventus-Inter, con le leggi in vigore difficilmente superabili se non con un Decreto ad hoc del Governo.

Polemiche tra gli utenti anche per i rincari di alcuni servizi in streaming, con la piattaforma NOW TV di Sky che ha aumentato ail ticket giornaliero rispetto al prezzo in vigore nel mese di febbraio (7,99).

I fruitori del servizio sui social network si sono anche lamentati sugli abbonamenti settimanali e mensili, chiedendo il rimborso a causa dei tanti rinvii che hanno stravolto il calendario di Serie A. Alcuni utenti, infatti, non hanno potuto usufruire degli eventi per cui avevano sottoscritto il pacchetto a tempo e sono in attesa di una risposta per un eventuale risarcimento.