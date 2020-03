VIDEO CALCIOMERCATO / Torna l'appuntamento con le news pomeridiane di Calciomercato.it: tante le notizie legate al mercato italiano ed internazionale.

Dal nuovo e possibile ribaltone al Milan con l'arrivo in panchina di, alla Juventus che accelera per il rinnovo di, passando per le ultime legate adin chiave Inter e alla corte del Napoli per: buona visione!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Boban, addio ad un passo. Aouar strizza l'occhio alla Juve - VIDEO CM.IT