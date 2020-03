CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il gioiello di Paulo Dybala ha fatto 'rumore' nel deserto dell'Allianz Stadium, a porte chiuse come gli altri stadi italiani per l'emergenza sanitaria sul coronavirus. Una prodezza di rara bellezza, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, proprio davanti all'estimatore Conte e a quel Lukaku che avrebbe potuto prendere il suo posto nello scambio estivo, poi saltato, tra i bianconeri e il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala-Pjanic fuori: il Psg osserva

Anche entrando dalla panchina il numero dieci è riuscito a marcare la differenza, come spesso gli è capitato in questa stagione sotto la cura Sarri.

Calciomercato Juventus, Paratici blinda Dybala

Sono 13 le reti complessive (a cui si aggiungono i 12 assist) dell'argentino, che ha già superato lo score della scorsa annata dove si era fermato a 10 centri. Gli sliding doors del mercato gli hanno permesso di restare sotto la Mole, con la dirigenza campione d'Italia pronto a blindarlo adesso con il rinnovo di contratto.

Dybala è nuovamente centrale nel progetto della Juventus, con il CFO Paratici che nelle prossime settimane potrebbe accelerare le operazioni per il prolungamento dell'accordo in scadenza attualmente nel 2022. La 'Joya' firmerebbe fino al 2024, con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro netti a stagione. Un rinnovo da top player, che con i bonus si avvicinerebbe ai 12 milioni percepiti da de Ligt dietro solo all'irraggiungibile Cristiano Ronaldo (31 mln). Questo per allontanare definitivamente le sirene di calciomercato, che riaccostano l'ex Palermo a PSG, Real Madrid e Tottenham. Ma difficilmente, e solo di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile, la Juve si priverà di questo Dybala la prossima estate...