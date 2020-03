Calciomercato Inter, svolta imprevista | Marotta può sorridere

CALCIOMERCATO INTER PERISIC - La sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus ha gettato nello sconforto l'Inter, che almeno per ora vede sfumare il sogno scudetto. Un sorriso in casa nerazzurra, soprattutto all'amministratore delegato Beppe Marotta, potrebbe strapparlo il calciomercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo tedesco 'Kicker', infatti, ilavrebbe cambiato idea su Ivan Perisic.

Dopo il grave infortunio alla caviglia del mese scorso che lo terrà fuori ancora per qualche settimana, il futuro dell'attaccante esterno croato sembrava segnato. E invece a seguito dell'ultima riunione della dirigenza dei campioni di Germania sarebbe emersa la volontà di pagare i 20 milioni di euro necessari a riscattarlo dall'Inter. Piace la duttilità tattica di Perisic, che può far rifiatare sia Coman che Gnabry sulle fasce. Inoltre stanno emergendo problemi nella trattativa per Leroy Sane con il Manchester City: molto più facile trattenere il croato.

