CALCIOMERCATO INTER CHONG / Tahith Chong, centrocampista classe 1999 del Manchester United, è uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima estate: durante la finestra invernale di calciomercato, la dirigenza nerazzurra ha incontrato più volte il suo entourage e si è portata avanti per lo sbarco a parametro zero del giovane a Milano nella prossima estate. Su di lui c'è da registrare anche il forte interesse di Juventus e Barcellona ma in Inghilterra parlano di un possible controrilancio del Manchester United.

Secondo infatti quanto riportato dal 'Daily Mail', la dirigenza dei 'Red Devils' sarebbe pronta a rinnovare il contratto del proprio giocatore ed è fiduciosa di poter arrivare ad un accordo imminente. Una fonte interna del Manchester United ha affermato che "la speranza è che le offerte dall'estero vengano contrastate e che il club possa battere qualsiasi interesse".

