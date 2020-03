CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER UNITED / Emre Can nella finestra invernale di calciomercato ha deciso di lasciare la Juventus per fare ritorno in patria.

Più precisamente ale la scelta fin qui sembra essere stata quella giusta: chiuso a Torino conche lo ha escluso anche dalla lista Champions League, il centrocampista tedesco exè rinato in Germania ed è diventato in poco tempo un elemento fondamentale dell'unici titolare di. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lo stesso giocatore si è concesso ai microfoni di 'Kicker' svelando un curioso retroscena di mercato: "Avevo tre offerte dall'Inghilterra, tra cui una del Manchester United. Non ci ho pensato un secondo visto il mio passato al Liverpool. I soldi sono importanti, ma non sono tutto. Mi è sempre piaciuto molto il Borussia Dortmund, è il club perfetto per me".

La scelta del Borussia:"Volevo andare in un club per il quale potevo essere importante. Questo è il caso del Borussia Dortmund. Non sono rimasto al Liverpool o alla Juventus per via della mia mentalità. Puoi imparare da una sconfitta, ma vincere è molto meglio. Io odio perdere".

