CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MALEN AUBAMEYANG / E' Aubameyang l'oggetto dei desideri dell'Inter in caso d'addio la prossima estate di Lautaro Martinez. L'attaccante gabonese è in cima alla lista di Conte e Marotta, che seguono con attenzione gli scenari in casa Arsenal sul futuro dell'ex Borussia Dortmund.

Per Aubameyang ci sarà da battagliare con altre big d'Europa, tra cui anche ilsempre in pressing su Lautaro. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le ultime news

Calciomercato Inter e Juventus, Malen avvicina Aubameyang

L'Arsenal si starebbe muovendo per coprire l'eventuale vuoto lasciato da Aubameyang e avrebbe trovato in Donyell Malen il sostitutuo ideale per la prossima stagione. Stando al 'Daily Express', il club londinese sarebbe pronto a sborsare oltre 55 milioni di euro per la giovane stella del PSV Eindhoven, seguito da vicino anche dalla Juventus per svecchiare il reparto offensivo. L'eventuale arrivo a Londra dell'assistito di Raiola, darebbe il via libera alla cessione di Aubameyang. Una buona notizia per l'Inter per il post Lautaro, meno per la 'Vecchia Signora' nella corsa a Malen.