DIRETTA SASSUOLO BRESCIA - Il Sassuolo e il Brescia si sfidano a porte chiuse nella gara di recupero della 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno.

Da un lato i neroverdi dihanno bisogno di un successo per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere, mentre dall'altro i lombardi disono chiamati a vincere per abbandonare l'ultimo posto e alimentare il sogno salvezza. Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Djuricic, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez

CLASSIFICA: Juventus punti 63, Lazio 62, Inter* 54, Atalanta* 48, Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona* 35, Parma* 35, Bologna 34, Cagliari* 32, Fiorentina 30, Sassuolo** 29, Udinese 28, Torino* 27, Sampdoria* 26, Genoa 25, Lecce 25, Spal 18, Brescia* 16.

* Una partita in meno

** Due partite in meno