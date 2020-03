CALCIOMERCATO MILAN MALDINI MASSARA RANGNICK / Polemiche in settimana, confusione societaria: sconfitta contro il Genoa. Il Milan vive un momento difficile dopo l'addio di Boban voluto da Gazidis, che vaglia nuove soluzioni per il futuro dei rossoneri. Ieri l'ad è apparso solo in tribuna a 'San Siro', dove non erano presenti Maldini e Massara, ufficialmente alle prese con l'influenza.

Così, riporta 'Tuttosport', la frattura tra le parti sembra ormai forte: i due potrebbero rimanere fino a fine stagione solo per un senso di responsabilità, ma in caso di addio anticipato, non sarebbe da escludere un arrivo immediato diper iniziare a lavorare sulla struttura dell’area tecnica. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

