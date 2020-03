JUVENTUS LIONE CHAMPIONS LEAGUE / In attesa di capire quale sarà il provvedimento preso nella giornata di domani che si preannuncia cruciale per le sorti del campionato italiano, a tenere banco è anche il futuro delle squadre italiane ancora in corsa nelle competizioni europee. Tra queste c'è da decidere se Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a Torino o in una città diversa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, la Juventus valuta il trasloco: idea Malta e Albania | Contatti con la Uefa

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', al momento il match, che è in programma il 17 marzo, resta in programma all’Allianz a porte chiuse, ma la Juve nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio per capire se avrebbe potuto trasferire la partita a Malta. L’impianto individuato era lo stadio nazionale di Ta’ Qali.

La federcalcio maltese ha fatto chiarezza pubblicando un comunicato ufficiale: "Riguardo le voci giornalistiche sulla possibilità che Juventus-Lione si possa giocare a Malta, la Malta Football Association vuole dichiarare chema, in ogni caso, l’ipotesi era che non sarebbe stato possibile per i tifosi italiani viaggiare a Malta e che le direttive delle autorità sanitarie maltesi avrebbero dovuto essere rispettate. Da allora non ci sono stati sviluppi.. Inoltre, è giusto dire che solo il club e la Uefa possono fare dichiarazioni ufficiali sulla partita". Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' si è vociferato anche di una possibilità Tirana.

Champions League, rebus Juventus-Lione e non solo: gli scenari possibili

Al momento non è da escludere che nelle prossime ore vengano effettuati nuovi sondaggi con altre nazioni. La certezza è che la Juve, in emergenza da coronavirus, ha fatto un pensiero allo spostamento. Ma non è l'unica partita in bilico del prossimo turno di Champions League. Molti dubbi ci sono anche per Psg-Borussia, in programma mercoledì. Al momento, non è nemmeno certo che la gara si giochi. La decisione è attesa per questa sera.

