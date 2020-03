EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A DIRETTA / Il contagio avanza e l'Italia vive con preoccupazione. Il mondo del calcio si interoga, polemizza e litiga. L'emergenza Coronavirus, avvertita ora con forza anche nel Sud del paese, cresce e pone questioni importanti ai vertici dello sport. Ieri Malagò ha parlato della possibile sospensione della Serie A, tema che sarà affrontato domani, quanto è atteso un consiglio straordinario della Federcalcio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta l'evolversi del virus che sta flagellando la penisola tricolore.

ORE 12.30 - Nuovo bollettino dello Spallanzani: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 88 pazienti. I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 65, inclusi i 9 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento. I pazienti in osservazione sono 23. In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 272".

ORE 11.45 - Si giocherà a porte chiuse la sfida tra PSG e Borussia Dortmund, match di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì sera al 'Parco dei Principi'.

Lo ha deciso il Prefetto di Parigi dopo le nuove misure di sicurezze attuate in Francia per l'emergenza sul coronavirus.

ORE 11.10 - Stando a quanto informa la Polizia penitenziaria, ci sono 6 morti e 50 evasi nel carcere di Foggia. A San Vittore sarebbe in atto invece una rivolta, con alcuni detenuti sul tetto dell'edificio.

ORE 10.30 - Gli ultimi aggiornamenti dalla Regione Lazio: gli 8 dimessi dallo Spallanzani per concludere il decorso clinico non hanno più la febbre. Dal Policlinico Tor Vergata: tutti negativi i test dei dipendenti al Covid19. Per l'infermiera positiva si stanno organizzando le dimissioni dallo Spallanzani per coordinare il decorso in sicurezza.

ORE 9.10 - Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha parlato a 'Radio anch'io': "Abbiamo dimesso una trentina di persone e abbiamo avuto una ventina di decessi. Abbiamo fatto oltre 14mila tamponi. Ho voluto che tutti i cittadini fossero tamponati. Bisogna isolare i casi positivi".

ORE 8.00 - L'emergenza Coronavirus colpisce tutto il mondo: il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato.

ORE 7.45 - Sono molteplici gli scenari possibili per la Serie A e non solo: la possibiltà che il campionato si fermi almeno fino al 3 aprile è davvero concreta, ma a rischio c'è anche Euro 2020.

ORE 7.30 - L'ultimo bollettino, diramato ieri, offre nuovi dati sul virus: in Italia, dall’inizio dell’epidemia, 7.375 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 366 sono decedute e 622 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 6.387.