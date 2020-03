CALCIOMERCATO MILAN BOBAN GAZIDIS / Sono giorni delicati in casa Milan. Dopo l'annuncio dell'addio di Boban al club, è arrivata anche la sconfitta in campionato contro il Genoa nel recupero della 26a giornata di Serie A giocato ieri pomeriggio in un San Siro deserto. Stadio quasi completamente vuoto, fatta eccezione per qualche caso: su una delle poltroncine rosse del primo anello, Gazidis ha osservato da solo la sua squadra.

L'ad rossonero è l'uomo scelto dalla società per guidare l'ennesima rivoluzione rossonera:, d.t., ed.s., resteranno in carica fino alla fine della stagione quando anche loro procederanno ai saluti ma ieri intanto nessuno dei due era a San Siro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Serie A, si va verso lo stop fino al 3 aprile: tutti gli scenari | Euro2020 a rischio

Milan, Boban-Gazidis: lo scontro finisce in tribunale

Intanto secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' lo scontro Boban-Gazidis-Milan finise in tribunale. L'ex Chief Chief Football Officer chiamerà la controparte: la risoluzione del contratto decisa dal club con effetto immediato è di fatto un licenziamento per giusta causa. In questo modo Boban avrebbe motivi validi per separarsi dal club e vedrebbe riconosciuta una buonuscita. Dopo lo scontro in tribunale, l'e dirigente del Milan si prenderà del tempo prima di tornare alla Fifa.

POTREBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Roma, contatti con Capello: l'annuncio

Calciomercato Milan, Rangnick smentisce l'accordo