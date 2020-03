Calciomercato Juventus, occasione dalla Spagna | Paratici sogna il colpaccio

CALCIOMERCATO JUVENTUS VALENCIA FERRAN TORRES / La Juventus vaglia il ringiovanimento del suo reparto offensivo. La netta vittoria nel big match di Serie A contro l'Inter ha portato una ventata di ottimismo nell'ambiente bianconero, che può guardare con più fiducia ai suoi obiettivi futuri.

Tra questi figura, attaccante spagnolo classe 2000 che potrebbe essere trattato nel prossimo mercato estivo: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pagare la clausola per beffare il Barcellona

Calciomercato Juventus, Ferran Torres nel mirino: le ultime

Nelle ultime settimane, riporta 'Tuttosport', il giocatore che avrebbe attirato le maggiori attenzioni juventine sarebbe proprio Ferran Torres del Valencia, considerato tra i migliori prospetti del calcio internazionale. Sarebbero due i motivi che spingerebbero la Juventus verso il suo acquisto: le qualità tecniche e la situazione contrattuale. Il giocatore, infatti, andrà in scadenza con gli spagnoli a giugno 2021 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovare. Qualora non dovesse cambiare idea, quindi, il Valencia potrebbe decidere di cederlo in estate a prezzo ridotto per non rischiare di perderlo a parametro zero dopo un anno. I torinesi, dal canto loro, per averlo dovranno fare i conti con la concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Atletico. Ferran Torres sarebbe però un'alternativa a Federico Chiesa, obiettivo primario del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Icardi: clausola 'anti Juventus'!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus-Inter per Chiesa | Mossa vincente di Commisso