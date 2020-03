JUVENTUS INTER SARRI / La Juventus di Maurizio Sarri ritrova la vittoria e vola in testa alla classifica. Il tecnico dei bianconeri ha commentato il successo contro l'Inter, arrivato con un Dybala partito dalla panchina: "E' una considerazione fatta ieri con lo staff, oggi pensavo fosse importantissimo come carta da giocarsi a partita in corso. Scudetto? E' una vittoria importante ma in teoria ci sono ancora 12 partite da giocare, tra il primo e il secondo gol mi è piaciuta la Juve di questa sera".

JUVE SOLIDA - "Venivamo da una partita in cui la squadra sembrava appiattita, si è scelto giocatori con livello nervoso e mentale alto ma magari fra 20 giorni cambiano le mie sensazioni".

RAMSEY - "Lui sostiene che ha bisogno di più campo per giocare meglio ma c'è da dire che adesso che ha una condizione psicofisica diversa rispetto a quando faceva il trequartista.

? E' scusabile essendo entrato senza riscaldamento.ha fatto un grande lavoro difensivo, ha fatto una buona partita anche se lontano dalla porta. Dybala entrando è devastante".

FATICA INTER - "Hanno tentato spesso di venirci a prendere alti e hanno così speso un po' di energie. L'aspetto positivo della nostra partita è che abbiamo concesso pochissime palle gol ad una squadra pericolosa come l'Inter".

EMERGENZA CORONAVIRUS - "A me fanno paura i tuttologi, io posso parlare di argomenti attorno al calcio. Non so cosa sarebbe giusto fare, mi chiedevo solo oggi se è giusto togliere due ore di svago alle persone a casa o mettere a rischio gli addetti a lavoro. Non c'è la sensazione della paura perché andiamo in giro per giocare a calcio".

