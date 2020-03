Serie A, Juventus-Inter 2-0: Ramsey e Dybala, firma sul primato

SERIE A JUVENTUS INTER RAMSEY DYBALA / La Juventus batte 2-0 l'Inter nel big match a porte chiuse e si riporta in testa alla classifica. Nonostante l'atmosfera surreale, partita godibile allo Stadium. Parte bene la Juve con Handanovic che nel primo quarto d'ora salva su de Ligt e Matuidi, poi viene fuori l'Inter. Forcing dei nerazzurri costante nella seconda parte della prima frazione, che produce qualche conclusione fuori misura di poco e un grande intervento di Szczesny su Brozovic. Bianconeri in difficoltà, ma in avvio di ripresa Ramsey si avventa su una palla vagante in area e realizza il gol del vantaggio. La gara cambia di colpo, squadra di Sarri più sicura e che prende il comando delle operazioni.

Entra, che con una grande azione a due con Ramsey segna un gran gol di esterno sinistro, imparabile per Handanovic. Reazione nerazzurra solo nel finale, ma la squadra dinon va al di là di una palla gol per. Negli ultimi istanti, due occasioni perper arrotondare. Brutto colpo per i nerazzurri nella corsa scudetto, è -9 dalla Juve che si riporta davanti alla

JUVENTUS-INTER 2-0 - 54' Ramsey, 67' Dybala

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 63 punti; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Fiorentina 30, Sassuolo** 29; Udinese 28, Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia* 16

*una partita in meno

**due partite in meno