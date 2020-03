CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Il Manchester City pronto a rifarsi sotto per Milan Skriniar. Guardiola stravede per il difensore centrale dell'Inter, obiettivo primario per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. Dall'Inghilterra, il 'Daily Express' riferisce di una importante offerta pronta a partire in direzione di Milano per lo slovacco.

La proposta sarebbe di circa 80 milioni di sterline, vale a dire. Riusciranno i nerazzurri a resistere al forcing dei Citizens?

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il Napoli ci riprova per Icardi

Calciomercato, l'annuncio che spiazza Juventus, Inter e Milan