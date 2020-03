Emergenza Coronavirus, Pescara in campo con le mascherine

EMERGENZA CORONAVIRUS PESCARA MASCHERINE / In campo con le mascherine.

Ildi, impegnato questa sera al Vigorito contro il, ha voluto dare un segnale presentandosi sul terreno di gioco muniti di mascherine anti-Coronavirus, subito rimosse al fischio d'inizio: "Preoccupati per la salute dei nostri giocatori e per quella degli avversari - si legge sul profilo Twitter ufficiale del club - Siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento".