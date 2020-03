ITALIANS - Diamanti incanta l'Australia, black sunday per Ancelotti

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. In campo molti italiani, anche se a porte chiuse in molti casi per via dell'emergenza legata al coronavirus. Benissimo Grifo, in Germani, autore di due assist decisivi per la vittoria del Friburgo. Meravigliosa la prestazione di Alino Diamanti, nella terra dei canguri, che mette a segno il gol decisivo nel 5-1 rifilato dal suo Western all'Adelaide e sciorinando anche un assist. L'ex fantasista del Bologna incanta tutti. Male invece Carlo Ancelotti, che contro la sua ex squadra, il Chelsea, non riesce proprio ad entrare in partita e il suo Everton perde 4-0.

PREMIER LEAGUE

ADAM MASINA (Watford) 5,5 - Sconfitta di misura sul terreno di gioco del Crystal Palace. Lui qualche sgroppata offensiva non se la lascia scappare, ma è poco incisivo quando si tratta di mettere in mezzo palloni pericolosi.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 5 - Il pallone deviato dopo un tiro dei Gunners da fuori area non gli consente di tenere la marcatura su Ozil che, a sua volta, è libero di mettere in mezzo per il gol decisivo di Lacazette. Ed è un gol pesante, che costa la sconfitta al West Ham.

MOISE KEAN (Everton) 5,5 - Rileva sul 3-0 Davies al 58', ma la gara col Chelsea è ormai praticamente finita. Finirà addirittura col poker a favore dei Blues. Poco incisivo, ma anche pochi palloni giocabili.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea), Jorginho (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 5 - Non c'è storia contro la sua ex squadra. Il Chelsea travolge l'Everton 4-0 senza lasciare spazio ad alcuna recriminazione.

LIGUE 1

ARTURO CALABRESI (Amiens) 6 - Partita molto difficile sul campo del Marsiglia, finita 2-2. Dopo l'ammonizione rimediata al 60', fornisce il suggerimento decisivo per la rete del definitivo pareggio firmato da Ghoddos al 94', completando così una rimonta ormai insperata.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 - Si traveste da assistman regalandone addirittura due nella partita vinta 3-1 con l'Union Berlino. Decisivi i suoi suggerimenti al momento del vantaggio firmato da Sallai e sulla rete che chiude definitivamente i conti di Koch all'82'.

LIGA

ALESSANDRO FLORENZI (Valencia) 6,5 - Ritorno in campo da titolare nel match pareggiato 1-1 sul campo dell'Alaves. Prima della sostituzione avvenuta al 65', sfiora anche il gol con un tiro dall'interno dell'area avversaria che sfiora il palo terminando a lato.

Sicuramente la miglior medicina per il morale in attesa di riprendere al 100% anche la condizione atletica.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

SUPER LEAGUE CINA

Campionato rinviato a data da destinarsi a causa del coronavirus.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Ritorna titolare nella sfida interna vinta di misura con l'Al-Ettifaq. Gioca appena dietro l'unica punta Gomis e al centro del tridente offensivo a supporto dell'attaccante, pur senza incidere troppo e venendo sostituito a fine gara.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7,5 - Un gol decisivo per le sorti del match e un assist in quello che si rivela il festival del gol sul campo dell'Adelaide United. Finisce 5-1 e vederlo disegnare calcio nella terra dei canguri è motivo d'orgoglio anche per il nostro calcio.

RAOUL PETRETTA (Basilea) - Il campionato svizzero riprenderà il 21 marzo.

FRANCESCO MARGIOTTA (Lucerna) - Il campionato svizzero riprenderà il 21 marzo.

MIRKO ANTONUCCI (Vitoria Setubal) s.v. - Rileva Mansilla all'82' della sfida pareggiata 1-1 col Benfica.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese comincerà l'11 aprile.

STEFANO NAPOLEONI (Goztepe) 5 - Il Basaksehir espugna 3-0 il terreno di gioco del suo Goztepe. Lui gioca 79' prima di essere sostitutito da Mossoro. Impalpabile comunque.

MARCO MOTTA (Persija Jakarta) - Il Persija Jakarta affronterà il Bhayangkara United il 14 marzo.

VITO MANNONE (Esbjerg) 6 - Cappis lo infila con un bel diagonale al 59', su cui proprio non può arrivarci. L'Esbjerg riesce comunque ad agguentare il pareggio qualche minuto più tardi.

STEFANO BELTRAME (CSKA Sofia) 6,5 - Si interrompe la personale striscia positiva in ambito realizzativo, ma il suo CSKA Sofia riesce a tornare alla vittoria piegando il Beroe 2-0 ed agguantando la Lokomotiv Plovdiv al secondo posto in classifica. Dura 81' la sua buona gara.

MIRKO PIGLIACELLI (Craiova) 5,5 - Ne prende 4 nella delicata sfida che il Craiova affronta sul terreno di gioco della Steaua Bucarest. Fra l'altro senza essere esente da errori.

DIEGO FABBRINI (Dinamo Bucarest) 5,5 - La Dinamo perde anche la seconda gara della fase playout sul campo della Poli Iasi. La partita termina 1-0, la sua gara fra molte ombre e poche luci.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - Il campionato greco riprenderà il 14 marzo con la fase playoff.

DANIELE VERDE (AEK) - Il campionato greco riprenderà il 14 marzo con la fase playoff.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5 - 78' in campo nel pareggio a reti inviolate sul campo del Paks. L'Honved è ormai irriconoscibile rispetto alla passata stagione. E ne risente anche lui nonostante sia in testa alla classifica marcatori con 10 gol.

NON HANNO GIOCATO: Riccardo Piscitelli (Dinamo Bucarest), Mattia Montini (Dinamo Bucarest), Dario Del Fabro (Kilmarnock).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (AEK) - Il campionato greco riprenderà il 14 marzo con la fase playoff.

