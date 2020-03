Calciomercato Juventus, Dybala-Pjanic fuori: il Psg osserva

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PJANIC PSG / Paulo Dybala e Miralem Pjanic in panchina. I due calciatori un po' a sorpresa non sono stati schierati dal primo minuto da Maurizio Sarri nel match verità della sua Juventus contro l'Inter. Un segnale chiaro dell'ex tecnico di Chelsea e Napoli che nella partita più importante della stagione (almeno fino a questo momento) ha deciso di lasciare fuori sia il centrocampista che l'attaccante, dimostrando che i due calciatori non sono davvero indispensabile per i bianconeri.

Ad osservare con interesse la situazione c'è certamente il Psg di Leonardo. Il dirigente brasiliano ha da tempo messo nel mirino il bosniaco, che vorrebbe portare sotto la Torre Eiffel per rafforzare la mediana. La valutazione di 70 milioni di euro non sembra spaventare i transalpini pronti a soddisfare le richieste della Juventus.

Pjanic, insoddisfatto già per la sostituzione contro il Lione, non ha ovviamente preso bene la panchina e adesso un addio a giugno potrebbe davvero essere presa in considerazione.

Negli ultimi giorni si è fatta avanti anche l'idea scambio alla pari con Mauro Icardi. Un'idea che potrebbe decollare solo se il Psg deciderà di riscattare l'argentino.

Per quanto riguarda Dybala la situazione è diversa. L'argentino è stato un obiettivo del Psg la scorsa estate e potrebbe esserlo nuovamente se Neymar dovesse davvero salutare i francesi e far ritorno al Barcellona. In questo caso la cifra da sborsare potrebbe superare i 100 milioni di euro.

