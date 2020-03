Calciomercato Milan, Mirabelli stronca Boban: "Servono competenze"

CALCIOMERCATO MILAN MIRABELLI BOBAN RANGNICK / La notizia del weekend in casa Milan, oltre al pesante ko interno col Genoa, è stata la separazione da Boban. Concluso ufficialmente il sodalizio tra il club rossonero e il dirigente croato, tra molte polemiche.

Arrivano anche le dichiarazioni dure di Massimiliano, ex ds rossonero, che alla 'Gazzetta dello Sport' ha riservato grandi critiche a Boban: "Non voglio essere antipatico, ma quando dicevo che io non posso essere il primario del San Raffaele mi riferivo a questo - ha spiegato - Sappiamo poco di come sono andate le cose, dispiace per i risultati che non ci sono, ma Boban veniva da un'esperienza alla. Per fare il dirigente servono esperienze e competenze specifiche, non lo si può fare senza conoscere certe dinamiche.? Ha grandi conoscenze di calcio, ma non so se il Milan potrebbe lasciargli il tempo di ambientarsi al nostro calcio".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, bozza di intesa con Rangnick

Calciomercato Milan, Pioli: "La verità su Rangnick"