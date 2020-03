JUVENTUS INTER MAROTTA PAROLE PREGARA / Prima del calcio d'inizio di Juventus-Inter, match valevole per la 26a giornata di Serie A, ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro torna in quello che fu il suo stadio: "E' un'atmosfera surreale - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - I giocatori avranno difficoltà nel trovare le giuste motivazioni. Speriamo che questa situazione finisca presto. Allo Stadium da avversario? Sono un professionista che si lega alle società passate ma sono i giochi della vita, oggi mi trovo in una grande società e farò di tutto per renderla felice così come tutti i tifosi".

ERIKSEN - "Le partite durano 90 minuti, oggi anche dalla panchina si può essere determinanti"

STOP ALLE PARTITE - "Qualsiasi provvedimento riguarda la nostra Federazione - prosegue Marotta - Cosa diversa è rispondere agli indirizzi dalla UEFA, che è fatta da gente responsabile che terrà conto della situazione. Rischio di non giocare le coppe? Penso di no, si giocherà a porte chiuse, è questa la sensazione avuta.

Oggi abbiamo riunito subito il Consiglio ma non potevamo sospendere le partite, non c'erano i tempi e Lega non poteva modificare quanto si era già stabilito".

EMERGENZA CORONAVIRUS - "Si respira un clima di disagio, il pensiero va anche alle famiglie, siamo in una situazione difficile e delicata. Le società abbiamo adottato tutte le tutele, abbiamo fatto il nostro dovere. Martedì con il Consiglio Federale arriveranno le indicazioni e ci comporteremo di conseguenza".

