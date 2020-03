Serie A, Udinese-Fiorentina 0-0: Musso e il palo bloccano la viola

SERIE A UDINESE FIORENTINA / Nel silenzio della 'Dacia Arena' si sono sfidate Udinese e Fiorentina nella gara delle 18. In un primo tempo dai ritmi tutt'altro che elevatissimi a spiccare sono state le chance capitate ad Okaka e Milenkovic nel finale di frazione. Prima il colpo di testa clamorosamente fallito dal centravanti di Gotti e poi lo sfortunato palo del centrale di Iachini che sfiora la gioia del gol. Nella ripresa lo spartito tattico non cambia troppo con le due squadre che hanno ingaggiato una lotta maschia ma estremamente corretta che non ha prodotto alcun gol.

Di de Paul, Lasagna e Vlahovic le uniche chance di una seconda parte senza particolari sussulti che si accende solo nel recupero con un grande intervento disu Chiesa.

TABELLINO UDINESE-FIORENTINA

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo (71′ Fofana), Mandragora, De Paul, Sema (82′ Zeegelaar); Nestorovski (62′ Lasagna), Okaka

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella (87' Pulgar), Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor (65′ Cutrone); Vlahovic, Chiesa

Arbitro: Fabbri

Ammonito: Nestorovski, Sema

CLASSIFICA:Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Fiorentina 30, Sassuolo** 29; Udinese 28, Torino* 27; Sampdoria* 26; Genoa e Lecce 25; SPAL 18; Brescia* 16



*una partita in meno

**due partite in meno

