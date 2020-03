JUVENTUS INTER FORMAZIONI UFFICIALI / Clamorose sorprese nelle formazioni ufficiali di Juventus-Inter. Maurizio Sarri lascia in panchina Pjanic e Dybala mandando in campo Higuain in attacco e Ramsey, Bentancur e Matuidi a centrocampo. La formazione di Conte, invece, non prevede particolari novità: il ballottaggio tra Bastoni e Godin è stato vinto dal giovane italiano.

Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte