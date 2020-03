Sampdoria-Verona, Quagliarella: "A porte chiuse è un altro sport"

SAMPDORIA VERONA QUAGLIARELLA / Fabio Quagliarella è stato il man of the match di Sampdoria-Verona, ribaltando l'iniziale vantaggio degli scaligeri. Il centravanti doriano ha quindi parlato dopo la partita ai microfoni di 'Sky Sport' della situazione legata al Coronavirus e alle relative misure: "Giocare a porte chiuse è un altro sport. A inizio partita non puoi dare la mano all'avversario poi quando inizi ci sono le marcature sui calci d'angolo, mi viene da ridere, mi lascia perplesso. Rinvii e decisioni continue? Stacchi non stacchi, concentrato non concentrato... non è facile sicuramente".

GIOCARE O NO? - "Stiamo provando a capire cosa si può fare. Non so se sia giusto giocare o no. Noi ci adegueremo a ciò che ci verrà imposto. In questi giorni ci sentiremo tra noi giocatori, basta che ci sia coerenza sulle direttive da seguire".

