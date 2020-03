CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN MATIC / Nemanja Matic resterà al Manchester United. Almento stando alle ultime dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer che, presente in conferenza stampa, avrebbe parlato del centrocampista serbo: "Abbiamo raggiunto un accordo con lui, quindi rimarrà al cento per cento".

Classe 1988, Matic ha il contratto in scadenza a fine giugno, fattore che ha alimentato le indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuova idea per il centrocampo dalla Premier: sfida a Inter e Milan

In Italia, in effetti, Juventus, Inter e Milan sono state spesso accostate al roccioso centrocampista, che vanta estimatori anche in altri campionati europei. L'annuncio del manager ha però spiazzato le acquirenti: Matic dovrebbe continuare la sua avventura inglese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Icardi: clausola 'anti Juventus'!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, probabili formazioni: sorpresa Sarri | Campione out!