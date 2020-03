PAGELLE E TABELLINO UDINESE FIORENTINA/ Va in scena alla Dacia Arena il recupero della partita tra Udinese e Fiorentina, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. La migliore occasione della prima frazione è per i viola, al 40' Milenkovic tira al volo da dentro l'area di sinistro e colpisce il palo. Secondo tempo in cui è la Fiorentina a fare la partita e l'Udinese cerca di sfruttare le azioni in contropiede. La migliore occasione della ripresa arriva ad un minuto dalla fine con il tiro di Chiesa e Musso che fa una grande parata. Finisce a reti bianche la partita, un pareggio giusto per quanto visto in campo.

UDINESE

Musso 6.5- Mai chiamato in causa per novanta minuti, nel recupero fa un'ottima parata che salva il risultato.

Becao 6.5- Buona partita la sua, contiene benissimo la fisicità di Vlahovic.

Troost-Ekong 6.5- Contribuisce all'ottima difesa bianconera di quest'oggi, sempre attento sopratutto negli anticipi aerei.

Nuytinck 6.5- Nel primo tempo fatica un po', ma nella ripresa le sue chiusure sono fondamentali.

Stryger Larsen 6- Corre tanto e cerca spesso imbucati intelligenti, buona partita la sua.

Jajalo 5- Si nasconde molto, riceve pochi palloni e spesso li sbaglia. (dal 70' Fofana 6- Entra molto deciso in campo e si rende pericoloso con le sue accelerazioni)

Mandragora 6- Cerca molto la soluzione da fuori area, gestisce bene il pallone al centro del campo

De Paul 6.5- La sua classe fa di lui un giocatore sempre imprevedibile, palla al piede crea spesso pericoli alla retroguardia viola.

Sema 6- Nella prima frazione di gara spinge molto ed è spesso pericoloso, nella ripresa cala molto. (dal 81' Zeegelaar S:V:)

Nestorovski 6- Si muove molto e cerca di servire molto i compagni. Molto altruista oggi. (dal 61' Lasagna 6- Entra con il piglio giusto, cerca di sfruttare la sua velocità in contropiede ma non riesce ad incidere)

Okaka 5.5- La migliore occasione per la sua squadra la spreca di testa, sfrutta bene il fisico in area ma non è abbastanza freddo sotto porta.

All. Gotti 6- Buona partita giocata dalla sua Udinese. In fase offensiva si affida molto alla fisicità di Okaka e alla fantasia di De Paul, che oggi non riescono ad incidere.

La fase difensiva oggi è davvero ottima, con i tre difensori che rendono inoffensivo l'attacco viola.

FIORENTINA

Dragowski 6- Non deve mai effettuare grandi interventi.

Milenkovic 6.5- Oltre ad essere un ottimo difensore, è sempre pericoloso sui calci piazzati. Sua la migliore occasione in cui colpisce il palo.

Pezzella 6- La fisicità di Okaka lo mette molto in difficoltà, ma spesso è

Caceres 7- Provvidenziali le sue chiusure per tenere la porta imbattuta, legge benissimo tutte le situazioni e le risolve.

Lirola 5.5- Le fasce viola oggi non vanno, sia lui che Igor non riescono a rendersi pericolosi. Riesce a salire spesso ma sbaglia tutti i cross.

Duncan 5- A centrocampo insieme a Badelj sbagliano tutte le decisioni possibili, ha un'ottima opportunità nella ripresa ma la spreca sbagliando lo stop.

Badelj 5- Lui è il regista della squadra ma perde innumerevoli palloni pericolosi. Molto impreciso. (dal 87' Pulgar S.V)

Castrovilli 6- Prova a sfruttare il suo dribbling ma senza successo, si spenge col passare del tempo.

Igor 5.5- Spinge molto meno del solito, sulla sinistra non riesce quasi mai a sovrapporsi con i tempi giusti e a trovare il cross. (dal 72' Cutrone 5.5- Da quando entra fatica a rendersi pericoloso)

Vlahovic 5.5- Prova a sfruttare la sua fisicità in area, ma fatica molto contro la difesa friulana.

Chiesa 6- I suoi spunti palla al piede sono sempre pericolosissimi, ma oggi non riesce a trovare il varco giusto per la giocata vincente.

All. Iachini 6- Ottima fase difensiva quella della sua squadra, in attacco faticano moltissimo a creare occasioni. Buon punto portato a casa per la sua squadra in un campo sempre difficile.

Arbitro: Fabbri 6.5- Buona gestione della gara, riesce a vedere sempre tutto da vicino

TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-0

Udinese: Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo (dal 71' Fofana), Mandragora, De Paul, Sema (dal 82' Zeegelaar); Nestorovski (dal 61' Lasagna), Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, ter Avest, Zeegelaar, Samir, Walace, Todorczyk. All.Gotti.

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj (dal 87' Pulgar), Castrovilli, Igor (dal 72' Cutrone); Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Terzic, Dalle Mura, Ceccherini, Venuti, Benassi, Ghezzal, Sottil. All.Iachini.

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

Var: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

Ammoniti: 18' Nestorovski, 76' Sema

Espulsi:

Marcatori:

Marco Deiana