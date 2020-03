MILAN GENOA NICOLA / Felice per la vittoria del suo Genoa contro il Milan, Davide Nicola ha rilasciato alcune parole a fine gara: "I complimenti li giro ai miei ragazzi. Il gesto del saluto finale era riferito alla nostra gente, era un modo per salutarli a distanza - le sue parole a 'Dazn' - Sapevamo che potevamo avere non sempre i giusti tempi di uscita, il Milan è molto abile. Questo ci ha portato a perdere un po' di baricentro. La nostra idea rimane quella di poter aggredire alto.

è sicuramente un'arma importante del Milan, i movimenti dierano particolari e volevamo avere un po' più di struttura. Al di là della partita, ho visto che c'è una squadra di uomini ed è quello che a me interessa. Sospensione campionato? Ho apprezzato l'intervista che ha fatto, non abbiamo la competenza per sapere cosa sia giusto o non giusto fare. Un allenatore non ha la capacità di decidere qualcosa che non spetta a lui. Noi dobbiamo solo essere pronti e intelligenti ad adattarci alle esigenze". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.