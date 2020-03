PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO UDINESE FIORENTINA/ La prima frazione della partita tra Udinese e Fiorentina finisce in parità. Partita molto fisica e senza troppe emozioni fino ad ora. La prima occasione arriva al 30', con Okaka anticipa Caceres e di testa spedisce di poco alto sopra la traversa. Risponde la viola dieci minuti dopo, con Milenkovic che in area tira al volo di sinistro e colpisce il palo. Una grande occasione per parte e primo tempo che si chiude sullo 0-0.

UDINESE

Musso 6

Becao 6.5

Troost-Ekong 6

Nuytinck 5.5

Stryger Larsen 6

Jajalo 5.5

Mandragora 6

De Paul 6

Sema 6.5

Nestorovski 6

Okaka 6

All.

Gotti 6

FIORENTINA

Dragowski 6

Milenkovic 6.5

Pezzella 5.5

Caceres 6

Lirola 6

Duncan 5.5

Badelj 5.5

Castrovilli 6

Igor 5.5

Vlahovic 5.5

Chiesa 6

All. Iachini 6

Arbitro: Fabbri 6

TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 0-0 (risultato parziale)

Udinese: Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, ter Avest, Zeegelaar, Samir, Walace, Fofana, Lasagna, Todorczyk. All.Gotti.

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Terzic, Dalle Mura, Ceccherini, Venuti, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Sottil, Cutrone. All.Iachini.

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

Var: Daniele Chiffi (sezione di Padova)

Ammoniti: 18' Nestorovski

Espulsi:

Marcatori:

Marco Deiana