Sampdoria-Verona, Juric: "È tutto ridicolo. Ci sono contraddizioni"

SAMPDORIA VERONA JURIC / L'emergenza Coronavirus tiene in scacco anche la Serie A. Surreale quanto accaduto oggi a margine della sfida tra Parma e Spal, che ha aperto questa domenica di recuperi. Nel post-partita di Sampdoria-Verona ha invece preso la parola Ivan Juric, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato il KO odierno prima di soffermarsi sulle problematiche delle ultime ore: "L’abbiamo regalata. Non abbiamo avuto abbastanza fame per vincerla e non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che ci sono capitate".

Poi sulla situazione di oggi: "A Parma pare si cominci a giocare, poi non si gioca, poi giocano un’ora dopo ora qui alle interviste stiamo a un metro uno dall’altro, invece in partita tutti difendono abbracciati. Ci sono tante contraddizioni. È tutto ridicolo, ci sono tante contraddizioni. Per me va bene tutto, basta che ci sia coerenza". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

