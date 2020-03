CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK CONTRATTO / "Rangnick? Ho letto, dico la vertà: dobbiamo assolutamente restare concentrati sul lavoro. Non sono preoccupato per il mio futuro, non so cosa succederà". Così Pioli ha risposto sul tema legato al possibile nuovo allenatore del Milan al termine della sfida persa contro il Genoa.

Intanto gli spifferi intorno al nome del tecnico teutonico si fanno sempre più insistenti ed arrivano conferme da più parti. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il Milan avrebbe già anche una bozza d'intesa con lo stesso Rangnick che a questo punto sembra sempre più indirizzato verso la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Potrebbe quindi concludersi in estate l'avventura rossonera di Stefano Pioli, arrivato in corsa per raddrizzare la stagione milanista.

