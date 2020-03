SERIE A SOSPENSIONE CAMPIONATO / L'emergenza Coronavirus minaccia anche la Serie A.

Nonostante l'ultimo decreto del governo permetta, a porte chiuse e con svariate restrizioni, lo svolgimenti di alcune manifestazioni sportive, stamane il ministroha chiesto la sospensione del campionato, che invece almeno per oggi dovrebbe proseguire. Così, Calciomercato.it ha chiesto un parere ai suoi follower tramite un sondaggio sulla pagina Twitter: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Per il 54,8% dei votanto il calcio in Italia dovrebbe essere fermato, mentre il 33,3% chiede di continuare a porte chiuse; solo l'11,9% è invece d'accordo su una pausa fino al 3 aprile.