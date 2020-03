CALCIOMERCATO MILAN GENOA PIOLI / Deluso per la sconfitta del Milan nella gara di campionato contro il Genoa, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: "Rangnick? Ho letto, dico la vertà: dobbiamo assolutamente restare concentrati sul lavoro. Non sono preoccupato per il mio futuro, non so cosa succederà - le sue parole a 'Dazn' - Fa parte della precarietà di un allenatore e del mio lavoro. Lavoriamo in un club prestigioso con tifosi che ci hanno sempre sostenuti. Per il futuro c'è chi dovrà decidere.

Capisco le domande ma non ne parlerò più". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Pioli ha poi analizzato la gara odierna: "Giocare senza pubblico non è calcio, valeva per loro e per noi, che potevamo avere il sostegno dei tifosi. Non l'abbiamo vinta soprattutto per demeriti nostri. Non dobbiamo avere alibi né per il fatto che abbiamo giocato a porte chiuse né per le discussioni societarie. Su ventidue tiri abbiamo centrato solo tre volte la porta, i demeriti sono nostri. Bisogna essere più determinati e volere di più certe situazioni. A Milanello abbiamo lavorato bene. Difficile dire che non abbia funzionato qualcosa quando arrivi davanti alla porta, dovevamo fare sicuramente di più. Oggi era una grande occasione per migliorare la classifica. Non c'entra niente il caos societario e la mancanza di pubblico. Abbiamo concesso tre tiri in porta al Genoa, potevamo difendere meglio ma abbiamo dovuto spingere di più e qualche ripartenza l'abbiamo presa".