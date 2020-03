PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-VERONA 2-1: Quagliarella gladiatore, errore Dawidowicz

PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA VERONA / Primo tempo a sfondo gialloblù in un Marassi vuoto a causa delle direttive legate all'emergenza coronavirus. Gli scaligeri trovano la rete del vantaggio con Zaccagni, abile a far fuori Augello su preciso cross di Lazovic. Il ritmo ospite però non produce ulteriori reti e nella ripresa La Sampdoria riprende campo e coraggio, trovando con pazienza la rete del pareggio di Quagliarella dopo una grande azione portata avanti con il supporto di Depaoli. Nel finale, un calcio di rigore concesso al Var dopo il fallo di Dawidowicz ai danni di Ekdal regala ancora a Quagliarella l'occasione preziosa di ribaltare il risultato. E dal dischetto l'attaccante doriano non sbaglia regalando a Ranieri tre punti in chiave salvezza preziosissimi.

SAMPDORIA

Audero 7 - Due grandi parate nel primo tempo per lui, specialmente quella sulla botta di Amrabat. Niente da fare invece sul colpo di testa vincente di Zaccagni su cui tocca pure.

Bereszynski 6 - Soffre poco nonostante la maggiore convinzione sciorinata dagli ospiti soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vede anche in fase di spinta.

Yoshida 6 - Buono il suo esordio. Gioca semplice, non commette errori. Si adatta ai compagni di reparto.

Tonelli 5,5 - Talvolta perde di vista il diretto avversario, come in occasione del colpo di testa di Di Carmine nel primo tempo o quando deve rimediare un giallo nella ripresa.

Augello 5 - Zaccagni lo sovrasta di testa al momento del gol. Da lì in poi resta sempre basso, timido.

Depaoli 6 - Non riesce mai ad avere la meglio in duello con Lazovic nel primo tempo, lasciandogli spazio anche al momento del traversone vincente per Zaccagni. Nel secondo tempo però dimostra più coraggio e personalità sfiorando il gol di testa sugli sviluppi di un corner e servendo a Quagliarella il pallone del momentaneo pareggio dopo un dai e vai.

Vieira 6 - Comincia bene, giocando con personalità e contribuendo alle ripartenze orchestrate insieme a Quagliarella. Poi però viene ammonito dopo la rete del vantaggio ospite e anche la sua incisività ne risente. Sia sui contrasti che a livello di spinta. Dal 61' Linetty 5,5 - Il suo ingresso garantisce equilibrio alla squadra nel momento in cui Vieira cala, ammonito ad un minuto dalla fine.

Ekdal 6 - Gara ordinata la sua, anche se il giro palla non è sempre molto veloce. La gomitata ricevuta in area da Dawidowicz determina il calcio di rigore realizzato da Quagliarella.

Jankto 6 - Meglio nella ripresa, dove ci mette grinta andando oltre il compitino.

Gabbiadini 5,5 - Una sola mezza occasione, comunque neutralizzata da Silvestri nel primo tempo. Poi pochi movimenti e pochi palloni giocabili. Dal 61' Bonazzoli 6 - Meglio di Gabbiadini almeno sui movimenti che favoriscono le giocate di Quagliarella.

Quagliarella 7,5 - Ci deve pensare sempre lui. Il primo gol è una sua invenzione a cui chiede la collaborazione di Depaoli. Il secondo un calcio di rigore non facile, considerato il suo valore. Lui però non sbaglia. Dall'89' Thorsby s.v.

All. Ranieri 7 - Partita quasi dai due volti per la sua Samp, che nel primo tempo lascia spazio alla manovra del Verona andando anche in svantaggio.

Nella ripresa però i cambi funzionano, ma soprattutto l'atteggiamento dei suoi ragazzi che giocano con ben altro piglio ribaltando una situazione difficile.

VERONA

Silvestri 6,5 - Effettua un paio di ottimi interventi, ma Quagliarella è implacabile e non può nulla.

Rrahmani 5,5 - Qualche errore di troppo anche in fase di impostazione. Non ai soliti livelli.

Gunter 6 - Il meno peggio della retroguardia gialloblù. Non rischia e non sbaglia nulla.

Dawidowicz 5 - Il suo intervento su Ekdal costa il rigore della sconfitta ai suoi.

Pessina 5 - Meglio nella prima frazione. Nei secondi 45' non si vede praticamente mai.

Adjapong 5,5 - Molto fisico ma poca concretezza a centrocampo. Fatica in fase di impostazione.

Amrabat 6 - Sottotono rispetto alle uscite firnite nell'ultimo periodo. Cala soprattutto nella ripresa come il resto della squadra comunque. Dall'87' Salcedo s.v.

Lazovic 6,5 - Imprendibile sull'out di sinistra, dove il dirimpettaio Depaoli non riesce mai ad avere la meglio. Mette in mezzo un pallone fantastico messo in rete di testa da Zaccagni. Anche il suo rendimento subisce una flessione dopo l'intervallo.

Zaccagni 6,5 - Sigla di testa il gol del vantaggio gialloblù con la collaborazione sfortunata di Audero e beffando Augello in coperturasu cross di Lazovic. Rischia anche di farsi male colpendo il palo in caduta, ma la voglia e la determinazione lo premiano senza condizioni. Resta però confinato quasi del tutto lì il suo contributo.

Verre 5 - Il meno in palla del tridente offensivo veronese. Gioca pochi palloni, faticando a trovare la posizione ideale. Dal 72' Badu 5 - Da un suo fallo nasce l'azione che porta al pareggio della Sampdoria. Non entra in partita.

Di Carmine 5 - Un sussulto nel primo tempo, poi non vede mai il pallone. Dall'80' Pazzini s.v.

All. Juric 5 - Un buon Verona nel primo tempo, inspiegabile invece l'atteggiamento nella ripresa al netto della naturale stanchezza. Troppo comodi i suoi uomini, che si cullano sulla rete di vantaggio e aspettano troppo una Samp che col trascorrere dei minuti acquista sempre più fiducia. Inutili i cambi.

Arbitro: Valeri 6 - Dubbi sul contatto Bereszynski-Zaccagni avvenuto nella ripresa. Il Var è stato ripristinato da un paio di minuti ma il silent check conferma la sua decisione di lascare correre. Concede un rigore alla Sampdoria nel finale di gara per un fallo di Dawidowicz ai danni di Ekdal. Rivisto al Var.

TABELLINO

Sampdoria-Verona 2-1

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Vieira (dal 61' Linetty), Ekdal, Jankto; Gabbiadini (dal 61' Bonazzoli), Quagliarella (dall'89' Thorsby). A disposizione: Colley, Chabot, Maroni, Barreto, Leris, La Gumina, Seculin, Falcone. All.: Ranieri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Pessina, Adjapong, Amrabat (dall'87' Salcedo), Lazovic; Zaccagni, Verre (dal 72' Badu); Di Carmine (dall'80' Pazzini). A disposizione: Dimarco, Empereur, Kumbulla, Bocchetti, Lucas, Eysseric, Stepinski, Berardi A., Radunovic. All.: Juric.

Arbitro: Paolo Valeri (Sez. di Roma 2)

Marcatori: 32' Zaccagni (V), 77' Quagliarella (S), 85' Quagliarella (S) (rig.)

Ammoniti: 39' Vieira (S), 47' Di Carmine (V), 70' Tonelli (S), 77' Badu (V), 79' Jankto (S), 85' Dawidowicz (V), 95' Linetty (S)

Espulsi: