Coronavirus, UFFICIALE: ancora un caso nel nostro calcio

CORONAVIRUS FAVALLI REGGIO / Un nuovo caso di coronavirus scuote la Serie C. Il difensore della Reggio Audace, Alessandro Favalli è risultato positivo al COVID-19, come confermato dalla società emiliana con il comunicato: "Preso atto degli esiti clinici sugli accertamenti ai quali è stato sottoposto Alessandro Favalli presso l’Ospedale Maggiore di Crema, Reggio Audace F.C. comunica che il calciatore – attualmente in buone condizioni di salute – è risultato positivo al Covid-19. La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata".

Nella stessa categoria, Pianese e Novara (rispettivamente con quattro calciatori e il patron) hanno subito la stessa sorte. Il virus sta entrando, sempre di più, nel nostro calcio.

