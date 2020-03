PAGELLE MILAN GENOA VOTI / Il Genoa espugna San Siro. Sanabria e Perin i protagonisti insieme a Cassata. Malissimo nel Milan TheoHernandez, irriconoscibile. Ecco i voti:

MILAN

Begovic 6 - Non ha colpe in occasione dei gol subiti, poi praticamente mai impegnato

Conti 5 - Non spinge praticamente mai non dando l'apporto sperato alla squadra. Dal 91' Calabria s.v.

Gabbia 5,5 - Non è il principale responsabile dei gol ma in quello di Cassata avrebbe potuto fare di più

Romagnoli 5,5 - Il capitano non ha colpe ma affonda con il resto della retroguardia

Hernandez 4,5 - Irriconoscibile, il Genoa sfonda spesso dalla sua parte. I due gol nel primo tempo sono anche colpa sua

Castillejo 5,5 - Corre sempre come un matto ma le sue giocate non sono incisive come nelle altre partite.

Kessie 5 - Si perde Cassata in occasione del secondo gol. Il 'compitino' oggi non può bastare.

Bennacer 5,5 - Copre male, facendo crossare troppo facilmente Sanabria in occasione della prima rete. Cresce nel corso della partita

Rebic 5,5 - Appare appannato rispetto alle ultime uscite. La lunga pausa non lo ha aiutato. Dal 57' Leao 5 - Non riesce a far cambiare passo alla squadra, il suo ingresso non aiuta.

Calhanoglu 6 - Protagonista in occasione di due importanti azioni. Mostra una buona intesa con Ibra. Dal 57' Bonaventura 6 - Ci prova subito con un tiro dalla lunga distanza, poi il gol del 2-1 arriva dopo una sua iniziativa

Ibrahimovic 6 - Sbaglia un gol da due passi, poi serve al bacio un assist perfetto per Calhanoglu. Il suo gol nel finale illude il Milan

All. Pioli 5 - Il Milan cade a San Siro e dice addio ad ogni sogno di gloria. Bene il cambio di Bonaventura ma non basta

GENOA

Perin 7 - Protagonista con due super parate, prima su Ibra e poi su Calhanoglu

Romero 7 - Non soffre gli attaccanti rossoneri.

Rebic praticamente nulloSoumaoro 6 - Partita perfetta fino al gol di Ibra. Il suo intervento maldestro riapre il matchMasiello 6,5 - Con lui la difesa ha cambiato volto. E' il rinforzo giusto per salvarsi.Biraschi 7 - Annulla Theo Hernandez e sforna l'assist per il gol di Cassata.Behrami 6,5 La sua grande esperienza si fa sentire in mezzo campo. Un vero leader Dal 61' Jagiello 6 - Contribuisce al grande successo con un match ordinatoSchone 6,5 - Geometrie al servizio della squadra, sale in cattedra in occasione del secondo gol del Grifone - Dal 57' Sturaro 6 - La sua esperienza aiuta la squadra negli ultimi 30 minuti.Cassata 7 - Tanti inserimenti e intesa perfetta con Criscito. Esulta pure a San SiroCriscito 6 ,5 - Partita ordinata del terzino italiano, sempre puntuale sulla sinistraPandev 6,5 - A San Siro sa come si segna. Sblocca la partita e lotta su ogni pallone finché può. Dal 79' Pinamonti s.v.Corre per tutta la partita, fa salire la squadra con un super lavoro e sforna l'assist per Pandev.All. Nicola 7 - Espugna San Siro con una partita praticamente perfetta. La retroguardia regge e gli attaccanti lottano come non mai

Doveri 6,5 - Partita facile da gestire senza episodi particolari. Non è chiamato ad ammonire nessuno, giustamente

TABELLINO

Milan-Genoa 1-2

MILAN (4-4-1-1): Begović; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebić; Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disp.: Donnarumma A., Soncin; Calabria, Laxalt, Musacchio; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers; Leão. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. A disp.: Ichazo, Marchetti; Zapata, Barreca, Goldaniga, Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Sturaro, Ankersen, Pinamonti. All.: Nicola.

Arbitro: Doveri di Roma

GOL: 7 Pandev (G), 41' Cassata (G), 77' Ibrahimovic (M)

AMMONITI:

ESPULSI: