Serie A, Parma-SPAL 0-1: Petagna decide la sfida del Tardini!

SERIE A PARMA SPAL PETAGNA/ Un match che doveva iniziare alle 12:30, che poi non doveva essere giocato e che alla fine è iniziato alle 13:45. L'odissea di Parma-SPAL, prima partita di questa domenica surreale di Serie A, si è chiusa con la vittoria del (quasi) fanalino di coda del nostro campionato grazie alla rete di Andrea Petagna, bravo a trasformare un rigore decisamente dubbio.

Una sfida complessivamente equilibrata nella quale i guizzi maggiori sono arrivati da Gervinho, attaccante del Parma, che però non è stato in grado di capitalizzare le occasioni a disposizione. Così, a poco più di 15 minuti dal termine della sfida, Andrea Petagna ha sfruttato al meglio il tiro da dischetto che vale tre punti fondamentali per la SPAL.

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan* 36; Verona** e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo** e Fiorentina* 29; Udinese* e Torino* 27; Lecce 25; Sampdoria** 23; Genoa* 22; SPAL 18; Brescia* 16

*una partita in meno

**due partite in meno