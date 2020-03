Coronavirus, Spadafora: "Campionato va sospeso, non condivido scelta Serie A"

SERIE A SOSPENSIONE SPADAFORA / Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, è intervenuto ai microfoni della 'Rai' sul caos che vive in queste ore la Serie A: “Aspettiamo con ansia la decisione della FIGC per capire cosa fare. Sicuramente chiederemo ai nostri campioni di rispettare delle regole, non vorremmo affrontare un caso di contagio.

Tutti dovranno fare molta attenzione, sarebbe assurdo se il mondo del calcio diventasse contagiato".

Il ministro ha ribadito la sua posizione sulla sospensione dei campionati paventata nelle ultime ore: "Se io voglio la sospensione? L’evoluzione della situazione coronavirus è continua. Perché si sta giocando anche dopo il decreto? Infatti non abbiamo deciso di giocare, io ho dato la mia opinione e non condivido la decisione della Lega Serie A".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Milan-Genoa si gioca? | La decisione

DIRETTA - Emergenza Coronavirus